Вице-президент ВФЛА: нахожусь под каким-то колпаком. Ситуация критическая

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Марина Купцова сообщила, что перед отчётно-выборной конференцией нет информации о том, кто будет выставлять свои кандидатуры на выборы главы организации.

«По большому счёту эта дорожная карта должна была быть четыре года назад. Думаю, министр спорта имел в виду, чтобы это было продолжением того, что уже было сделано. Потому что когда наступил кризис, если вспомнить ситуацию, президиум был выбран как антикризисный. Смена президента федерации произошла по причине того, что проблема уже существовала. План по выходу из ситуации должен был быть разработан изначально. Но так как ситуация развивалась хаотично, она привела к тому, что мы сейчас все видим.

Мы даже накануне отстранений не знали, что такое возможно. По информации наших президиумов, никто из работников никак не был задействован в этих допинговых моментах. Для нас было большой неожиданностью, что всё произошло, и фамилии в списке тоже стали неожиданными.

Я не могу объяснить бездействие, для меня это загадка. Я человек спорта и выступаю за спорт, но как я сейчас чем-то могу помочь и бороться с ситуацией, когда человек, назначенный и.о. президента, бездействует? Это функции этого человека — собирать нас, искать решения вопросов. Наверное, сценарий какой-то есть, просто нас не ставят в известность. Это первое в моей жизни событие, когда я нахожусь в центре событий, но под каким-то колпаком. Реально, ощущаю себя в дурацкой ситуации. Я прихожу куда-то, люди знают меня, а объяснить ничего не могу по этим вопросам, у нас не было ни одного заседания после этой ситуации. Ничего неизвестно. Ситуация критическая. Молчать и переводить стрелки — это выглядит странно. Это даже не непрофнепригодность, даже не знаю, как ещё высказаться.

Должен быть сигнал о том, что до такого-то числа надо подавать заявки. И этого нет. Глухо, как в танке. Я попросила включить себя в число докладчиков, чтобы донести свою позицию до делегатов, а мне сказали, что могу принять участие в качестве гостя, так как в повестке дня выступления вице-президента не будет. Ответила, что хорошо, пишите меня как гостя.

Я встречаю тренеров, которые не понимают, что происходит, спортсменов, которые не должны отвечать за других. Вопрос основной — а что в повестке дня? А я её не видала. Если бы я была на месте главы федерации, то собирала бы внеочередные заседания с темой, что делать дальше", — цитирует Купцову РИА «Новости».

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