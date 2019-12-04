IWF не комментирует информацию о подозрении штангистов РФ в употреблении допинга

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отказалась комментировать информацию, что российские тяжелоатлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом заявил генеральный директор организации Атилла Адамфи.
Ранее в отчёте комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства говорилось о том, что после проверки первой части неискажённых данных были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. 12 тяжелоатлетов были временно отстранены в августе. 29 новых дел было открыто по итогам проверки.
«IWF не комментирует процесс расследования», — цитирует Адамфи ТАСС.
В августе IWF временно отстранила: Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.
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