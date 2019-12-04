Ходоки Алембекова и Носков, отбывшие дисквалификацию, могут попасть в сборную РФ

Ходоки Эльмира Алембекова и Иван Носков включены в список кандидатов в сборную России по лёгкой атлетике. Срок дисквалификации спортсменов за нарушение антидопинговых правил истёк в июле, сообщили ТАСС в Министерстве спорта РФ.
В допинг-пробах Алембековой и Носкова, взятых 2 июня 2015 года, нашли запрещённое вещество эритропоэтин (ЕРО). Легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения Алембековой отсчитывался с 17 июля 2015 года, Носкова — с 15 июля 2015 года.
Спортсмены были включены в список кандидатов в основной состав сборной России на основании их побед на сентябрьском Кубке России в Воронове. Алембекова стала первой на дистанции 20 км, Носков — на 35 км.
29-летняя Алембекова — чемпионка Европы 2014 года. 31-летний Носков является серебряным призёром Кубка мира 2014 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2014 года и Кубка Европы 2015 года.
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