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Американка заявила 2 четверных и 2 тройных акселя в финале юниорского Гран-при

Американка заявила 2 четверных и 2 тройных акселя в финале юниорского Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Американская фигуристка Алиса Лью намерена исполнить два четверных лутца и два тройных акселя в произвольной программе в финале Гран-при среди юниоров.

В заявочных протоколах на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) указано, что 14-летняя спортсменка запланировала первый тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Затем последует каскад четвертой лутц — тройной лулуп, а потом сольные четверной лутц и тройной аксель.

В короткой программе Лью готовится показать каскад тройной аксель — тройной тулуп.

Финал Гран-при среди юниоров пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. На соревнованиях Россию представят Виктория Васильева, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Ксения Синицына.

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