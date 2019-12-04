Американка заявила 2 четверных и 2 тройных акселя в финале юниорского Гран-при

Американская фигуристка Алиса Лью намерена исполнить два четверных лутца и два тройных акселя в произвольной программе в финале Гран-при среди юниоров.



В заявочных протоколах на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) указано, что 14-летняя спортсменка запланировала первый тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Затем последует каскад четвертой лутц — тройной лулуп, а потом сольные четверной лутц и тройной аксель.

В короткой программе Лью готовится показать каскад тройной аксель — тройной тулуп.



Финал Гран-при среди юниоров пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. На соревнованиях Россию представят Виктория Васильева, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Ксения Синицына.