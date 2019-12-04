Стала известна прыжковая программа Загитовой в финале Гран-при в Турине

Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова определилась с прыжковым контентом на финал Гран-при по фигурному катанию, который состоится с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).

В заявочных протоколах на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) указано, что в короткой программе 17-летняя спортсменка намерена исполнить каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. В произвольной программе Загитова планирует сделать каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера, тройной флип.

В Турине в соревнованиях одиночниц помимо Загитовой выступят ещё три россиянки из группы Этери Тутберидзе: Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова.