Тренер оценил ситуацию с Эстберг, пропускающей старт сезона

Тренер сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен прокомментировал ситуацию с двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, действующей обладательницей Кубка мира лыжницей Ингвильд Флугстад Эстберг, которая пропускает старт сезона из-за проблем со здоровьем.

«Я говорил с Ингвильд. Наверное, у неё были смешанные чувства, когда она увидела, как три норвежки заняли весь подиум в Руке. Конечно, она рада за девушек, но сама хотела участвовать в гонках. С ней всё в порядке, она тренируется, но пока рано говорить, когда она сможет вернуться. Надеюсь, это случится скоро, но точно не в Лиллехаммере.

Мы общаемся почти каждый день. Она делает то, что нужно. Конечно, Ингвильд хотела бы полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Но ей нужно делать всё, чтобы беречь здоровье. «Тур де Ски» — реальная цель для неё, но это сейчас не самое главное. Важно, чтобы она была здорова. Результаты придут. Уверен, что она вновь будет быстра, когда вернётся», — цитирует Иверсена Dagbladet.