Тренер оценил ситуацию с Эстберг, пропускающей старт сезона

Тренер сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен прокомментировал ситуацию с двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, действующей обладательницей Кубка мира лыжницей Ингвильд Флугстад Эстберг, которая пропускает старт сезона из-за проблем со здоровьем.
«Я говорил с Ингвильд. Наверное, у неё были смешанные чувства, когда она увидела, как три норвежки заняли весь подиум в Руке. Конечно, она рада за девушек, но сама хотела участвовать в гонках. С ней всё в порядке, она тренируется, но пока рано говорить, когда она сможет вернуться. Надеюсь, это случится скоро, но точно не в Лиллехаммере.
Мы общаемся почти каждый день. Она делает то, что нужно. Конечно, Ингвильд хотела бы полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Но ей нужно делать всё, чтобы беречь здоровье. «Тур де Ски» — реальная цель для неё, но это сейчас не самое главное. Важно, чтобы она была здорова. Результаты придут. Уверен, что она вновь будет быстра, когда вернётся», — цитирует Иверсена Dagbladet.
- 4 декабря 2019
-
14:13
-
13:54
-
13:33
-
13:08
-
12:09
-
11:41
-
10:40
-
10:36
-
09:47
-
09:34
-
09:22
-
09:09
-
08:49
-
00:43
- 3 декабря 2019
-
23:37
-
23:20
-
23:16
-
22:52
-
21:49
-
21:25
-
21:24
-
20:57
-
20:50
-
20:21
-
20:10
-
19:51
-
19:30
-
19:21
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:20
-
18:12
-
17:54
-
17:44