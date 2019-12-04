Загитова пропустила тренировку и жеребьёвку перед финалом Гран-при в Турине
Российские фигуристки Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова пропустили жеребьёвку и официальную тренировку перед финалом Гран-при в Турине (Италия).
«Девушки вылетают в Турин только сегодня днём. Скорее всего, это связано с тем, что их соревнования начинаются только в пятницу и они решили подольше подготовиться дома», — цитирует Sport24 пресс-атташе ISU Татьяну Фладе.
Напомним, Загитова, Косторная и Евгения Медведева вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. На награду претендуют спортсмены, внёсшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания благодаря своим болельщикам, СМИ и спонсорам. Церемония вручения премий состоится 22 марта 2020 года в Монреале.
Стала известна прыжковая программа Загитовой в финале Гран-при в Турине
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