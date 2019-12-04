Косторная, Трусова, Щербакова, Загитова узнали стартовые номера в финале ГП

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня стали известны стартовые номера фигуристок в короткой программе.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Женщины. Короткая программа. Стартовые номера

1. Алёна Косторная (Россия).

2. Александра Трусова (Россия).

3. Анна Щербакова (Россия).

4. Рика Кихира (Япония).

5. Брэйди Теннелл (США).

6. Алина Загитова (Россия).

Короткую программу фигуристки представят завтра, 5 декабря. 6 декабря женщины выступят с произвольными программами.

В 2018 году победительницей финала Гран-при стала представительница Японии Рика Кихира. Второе и третье места заняли россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева соответственно.