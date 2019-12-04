Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой. Об этом она сообщила в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Ведущий спросил Слуцкую: «Вы стали мамой в третий раз?».

Ирина ответила: «Да. Дочку назвали Кира. Кира Алексеевна. Боялась ли после всех диагнозов рожать в 40 лет? Я очень боялась. Боялась, поэтому молчала. Всё это было со мной. Но сейчас всё уже произошло. Всё хорошо. Ребенок растёт, щёчки наедает, поэтому могу уже смело про это говорить. Похожа она на папу».

Слуцкая — первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов Гран-при. В 1999 году Ирина вышла замуж за Сергея Михеева. 15 ноября 2007 года у них родился сын Артём, а 21 октября 2010 года — дочь Варвара. После 17 лет брака Ирина и Сергей развелись. В 2018 году Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.