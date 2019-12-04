Российские пловцы вышли в финал ЧЕ в эстафете 4 по 50 м кролем

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде россияне показали лучший результат в квалификации и пробились в финал мужской эстафеты 4х50 м кролем. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).
В квалификации Сергей Фесиков, Даниил Марков, Александр Попков, Михаил Вековищев преодолели дистанцию за 1 минуту 25,07 секунды.
На дистанции 100 м баттерфляем Вековищев прошёл в полуфинал с третьим результатом, Александр Харланов — с седьмым. На дистанции 100 м на спине в полуфинал пробились Мария Каменева и Дарья Устинова.
На дистанции 50 м брассом в полуфинал вышла Ника Годун. На этой же дистанции у мужчин в полуфинал пробился Владимир Морозов.
Ирина Кривоногова выступит в финале на дистанции 400 м. На дистанции 800 м вольным стилем в финал квалифицировалась Анастасия Кирпичникова.
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