Фигурист Самарин: остались коньки от старшего брата. Сказали идти докатывать

Россиянин Александр Самарин рассказал, как начиналась его карьера в фигурном катании.

«Как все мальчики, я, конечно же, хотел пойти на футбол. Или на хоккей. Но меня отдали в фигурное катание — остались коньки от старшего брата. Сказали: „Иди докатывай“ (смеётся).

Начинал кататься на стадионе Юных пионеров, он находился через дорогу от дома. Когда стадион закрыли, пошёл в ЦСКА. Он чуть-чуть дальше, но тоже рядом. Сейчас это как второй дом для меня. Знаю тут каждый уголок. Понимаю, что без этого не могу уже, получаю удовольствие. Здесь и тренировки, и работа, и отдых — вся моя жизнь», — сказал Самарин в интервью Первому каналу.

Самарин и его соотечественник Дмитрий Алиев представят Россию в финале Гран-при по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Турине с 5 по 8 декабря.