Фигуристы Самарин и Алиев получили стартовые номера в финале Гран-при

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня стали известны стартовые номера фигуристов в короткой программе.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Мужчины. Короткая программа. Стартовые номера

1. Кевин Аймоз (Франция).

2. Цзинь Боян (Китай).

3. Дмитрий Алиев (Россия).

4. Нэйтан Чен (США)

5. Александр Самарин (Россия).

6. Юдзуру Ханю (Япония).

Короткую программу фигуристы представят завтра, 5 декабря. 7 декабря мужчины выступят с произвольными программами.

В 2018 году победителем финала Гран-при стал американец Нэйтан Чен. Второе место занял японец Сёма Уно. Тройку призёров замкнул представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван. Россиянин Сергей Воронов продемонстрировал шестой результат.