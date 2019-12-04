Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов узнали стартовые номера в финале Гран-при

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня стали известны стартовые номера танцевальных пар в ритм-танце.



Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Танцевальные пары. Ритм-танец. Стартовые номера

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия).

2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада).

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия).

5. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция).

6. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США).



Ритм-танец дуэты представят 6 декабря. 7 декабря пары выступят с произвольными программами.



В 2018 году победителями финала Гран-при стали американцы Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.

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