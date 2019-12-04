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Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов узнали стартовые номера в финале Гран-при

Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов узнали стартовые номера в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня стали известны стартовые номера танцевальных пар в ритм-танце.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Танцевальные пары. Ритм-танец. Стартовые номера
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия).
2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада).
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия).
5. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция).
6. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США).

Ритм-танец дуэты представят 6 декабря. 7 декабря пары выступят с произвольными программами.

В 2018 году победителями финала Гран-при стали американцы Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.

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