Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов узнали стартовые номера в финале Гран-при
С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня стали известны стартовые номера танцевальных пар в ритм-танце.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Танцевальные пары. Ритм-танец. Стартовые номера
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия).
2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада).
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия).
5. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция).
6. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США).
Ритм-танец дуэты представят 6 декабря. 7 декабря пары выступят с произвольными программами.
В 2018 году победителями финала Гран-при стали американцы Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.
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