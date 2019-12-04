Женская сборная России узнала соперников на основном этапе ЧМ по гандболу
Стали известны две команды, которые станут соперниками женской сборной России на основном этапе чемпионата мира по гандболу.
Сборные Черногории и Испании пробились в следующий раунд мирового первенства благодаря победам на командами Румынии (27:26) и Казахстана (43:16) соответственно. Обе команды обеспечили себе выход из группы за тур до завершения предварительного этапа. Россиянки участие в основном этапе обеспечили себе ранее.
Напомним, по регламенту турнира по три лучшие команды каждой из четырёх групп предварительного этапа проходят в основу турнира. Там они будут разделены на две другие группы, по две лучшие команды из которых пробьются в полуфинал чемпионата мира. Турнир завершится 15 декабря.
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