Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Женская сборная России узнала соперников на основном этапе ЧМ по гандболу

Женская сборная России узнала соперников на основном этапе ЧМ по гандболу
Другие / Гандбол 0

Стали известны две команды, которые станут соперниками женской сборной России на основном этапе чемпионата мира по гандболу.

Сборные Черногории и Испании пробились в следующий раунд мирового первенства благодаря победам на командами Румынии (27:26) и Казахстана (43:16) соответственно. Обе команды обеспечили себе выход из группы за тур до завершения предварительного этапа. Россиянки участие в основном этапе обеспечили себе ранее.

Напомним, по регламенту турнира по три лучшие команды каждой из четырёх групп предварительного этапа проходят в основу турнира. Там они будут разделены на две другие группы, по две лучшие команды из которых пробьются в полуфинал чемпионата мира. Турнир завершится 15 декабря.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019