Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские пары узнали стартовые номера в финале Гран-при

Российские пары узнали стартовые номера в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 4 декабря, стали известны стартовые номера спортивных пар в короткой программе.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Спортивные пары. Короткая программа. Стартовые номера

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия).
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия).
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия).
4. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Россия).
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).
6. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай).

Короткую программу пары представят завтра, 5 декабря. Начало трансляции — в 21:50 мск. 6 декабря в 22:55 мск фигуристы выступят с произвольными программами.

В 2018 году победителями финала Гран-при стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.

Косторная, Трусова, Щербакова, Загитова узнали стартовые номера в финале ГП
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019