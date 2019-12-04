Российские пары узнали стартовые номера в финале Гран-при

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 4 декабря, стали известны стартовые номера спортивных пар в короткой программе.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Спортивные пары. Короткая программа. Стартовые номера

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия).

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия).

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия).

4. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Россия).

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада).

6. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай).

Короткую программу пары представят завтра, 5 декабря. Начало трансляции — в 21:50 мск. 6 декабря в 22:55 мск фигуристы выступят с произвольными программами.



В 2018 году победителями финала Гран-при стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.