«Кузбасс» успешно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв «Факел»

Чемпион России кемеровский «Кузбасс» успешно стартовал в Лиге чемпионов. Кемеровские волейболисты на своей площадке уверенно победили «Факел» из Нового Уренгоя в первом туре группового этапа соревнований со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:18).

Самыми результативными игроками матча стали Михаил Щербаков (5 очков на блоке) и Ярослав Подлесных из «Кузбасса», набравшие по 11 очков. По 10 баллов принесли команде их одноклубники Богдан Гливенко и Дмитрий Пашицкий. Столько же набрал Егор Клюка из «Факела».

Во втором туре, 11 декабря, «Кузбасс» в гостях сыграет со словенской «Любляной», а «Факел» примет «Берлин».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа В. Первый тур

«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (26:24, 25:21, 25:18).