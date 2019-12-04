«Кузбасс» успешно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв «Факел»
Чемпион России кемеровский «Кузбасс» успешно стартовал в Лиге чемпионов. Кемеровские волейболисты на своей площадке уверенно победили «Факел» из Нового Уренгоя в первом туре группового этапа соревнований со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:18).
Самыми результативными игроками матча стали Михаил Щербаков (5 очков на блоке) и Ярослав Подлесных из «Кузбасса», набравшие по 11 очков. По 10 баллов принесли команде их одноклубники Богдан Гливенко и Дмитрий Пашицкий. Столько же набрал Егор Клюка из «Факела».
Во втором туре, 11 декабря, «Кузбасс» в гостях сыграет со словенской «Любляной», а «Факел» примет «Берлин».
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа В. Первый тур
«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (26:24, 25:21, 25:18).
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