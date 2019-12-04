Леонова: борьба за победу в финале Гран-при пойдёт между Косторной и Трусовой

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, российская фигуристка Алёна Леонова, считает, что борьба за победу в финале Гран-при по фигурному катанию развернётся между россиянками Александрой Трусовой и Алёной Косторной.

В финале Гран-при, который пройдёт 5-8 декабря в Турине (Италия), также выступят россиянки Алина Загитова и Анна Щербакова, японка Рика Кихира и американка Бради Теннелл.

«Очень хочется, чтобы все наши девочки заняли пьедестал, но мест всего три. Обидно будет за каждую, кто будет четвёртой. Думаю, что борьба за первое место развернётся между Алёной Косторной и Александрой Трусовой. Алёна берёт больше второй оценкой, Александра – первой. Это если судить чисто по прыжковому набору Александры и по тому, как катается Алёна, как она уже зарекомендовала себя как спортсменка на двух этапах Гран-при.

Алина Загитова, конечно, при двух чистых прокатах может рассчитывать на высокие места, как и Аня Щербакова. Но технический арсенал Трусовой доказывает, что она и с падениями всё равно побеждает всех и по оценкам на голову выше остальных.

Я очень рада, что наши девчонки отобрались в финал, я другого не ждала. Знала, что будут именно они. Хотелось, конечно, увидеть в финале и Елизавету Туктамышеву. Она более достойна участия в финале, чем Теннелл. Американка вряд ли навяжет борьбу нашим фигуристкам, учитывая набор элементов, плюс у неё порой вылезают недокруты. Она слабее остальных пяти участниц финала», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».