«Финал четырёх» ЛЧ по мини-футболу с участием «Тюмени» и «КПРФ» пройдёт в Минске

Исполком УЕФА на своём заседании сегодня, 4 декабря, определил хозяина «Финала четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу. Решающие матчи примет столица Беларуси – Минск, сообщает пресс-служба АМФР.
Игры пройдут на площадке «Минск Арены», которая является домашней для хоккейного клуба «Динамо» (Минск) и баскетбольной команды «Цмоки» (Минск). В 2014 году арена принимала матчи чемпионата мира по хоккею, а в 2019 году на ней проходили соревнования по гимнастике в рамках II Европейских игр. Сооружение вмещает 15 тыс. зрителей.
Напомним, что участниками финального этапа стали российские «Тюмень» и «КПРФ», а также два сильнейших представителя Испании — «Барселона» и «Эль Посо».
Полуфиналы пройдут 23 или 24 апреля 2020 года. Финал и матч за третье место — 25 или 26 апреля.
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