Директор МОК: мы самым решительным образом осуждаем манипулирование данными

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал очередной допинговый скандал, следствием которого может стать отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр в Токио — 2020.



«Дело продвигается достаточно быстро. Мы самым решительным образом осуждаем манипулирование данными. Мы попросили отказаться от необработанных данных, если это возможно.



В ближайшие несколько дней состоится совещание ВАДА, которое поможет ситуации развиваться ещё быстрее. Люди в составе Исполкома МОК крайне расстроены сложившийся ситуацией. Повторюсь, все осуждают подобные вещи», — цитирует Адамса Reuters.