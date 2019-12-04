Директор МОК: мы самым решительным образом осуждаем манипулирование данными
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал очередной допинговый скандал, следствием которого может стать отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр в Токио — 2020.
«Дело продвигается достаточно быстро. Мы самым решительным образом осуждаем манипулирование данными. Мы попросили отказаться от необработанных данных, если это возможно.
В ближайшие несколько дней состоится совещание ВАДА, которое поможет ситуации развиваться ещё быстрее. Люди в составе Исполкома МОК крайне расстроены сложившийся ситуацией. Повторюсь, все осуждают подобные вещи», — цитирует Адамса Reuters.
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