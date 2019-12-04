Пловец Морозов завоевал два золота в первый день ЧЕ на короткой воде

Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. Соревнования проходят в Глазго (Великобритания).

Морозов с рекордом Европы (25,51 секунды) первенствовал на дистанции на 50 м брассом, а затем помог сборной России одержать победу в кролевой эстафете 4х50 м. Чемпионами Европы в составе команды стали также Владислав Гринёв, Михаил Вековищев и Климент Колесников. Серебряными призёрами стали поляки, бронзовыми — итальянцы.

Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде. Глазго, Великобритания

Мужчины. Брасс. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 25,51.

2. Эмре Сакчи (Турция) – 25,82.

3. Арно Камминга (Нидерланды) – 25,84.

Вольный стиль. 4х50 м

1. Россия – 1.22,92.

2. Польша – 1.23,74.

3. Италия – 1.24,50.