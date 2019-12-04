Казанское «Динамо» на тай-брейке одолело «Потсдам» в Кубке ЕКВ

Волейболистки казанского «Динамо» в выездном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ с трудом одолели немецкий «Потсдам» со счётом 3:2 (25:17, 18:25, 20:25, 25:20, 15:12). Самым результативным игроком матча стала американская диагональная немецкого клуба Бриттани Аберкромби, принёсшая своей команде 24 очка.

Лучшим бомбардиром казанского «Динамо» стала диагональная Саманта Фабрис, набравшая 18 очков. 13 очков принесла команде блокирующая Ирина Королёва. 5 результативных блоков поставила Марина Марюхнич.

Ответная встреча 1/16 финала Кубка ЕКВ между «Динамо» и «Потсдамом» состоится 18 декабря в Казани.

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1/16 финала. Первый матч

«Потсдам» (Германия) — «Динамо» (Казань, Россия) — 2:3 (17:25, 25:18, 25:20, 20:25, 12:15).