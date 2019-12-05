Домнина: с Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпиады-2010 в танцах на льду Оксана Домнина выразила мнение, что российские танцевальные дуэты смогут побороться за победу в финале Гран-при с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.
«С Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно. Синицина и Кацалапов выступают на достаточно высоком уровне и могут рассчитывать на медали, в том числе золотые. Они уже прикатались друг к другу и стали состоявшейся парой, занимающей высокие места на мировом уровне. Ну и, конечно, сказалось то, что травмы теперь их обходят стороной. За счет этого Виктория и Никита стали стабильно побеждать в нынешнем сезоне. И сейчас можно надеяться, что они, как и Степанова с Букиным, смогут бороться за медали», — приводят слова Домниной «Известия».
Финал Гран-при в Турине пройдет с 5 по 8 декабря.
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