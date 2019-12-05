Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Домнина: с Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно

Домнина: с Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпиады-2010 в танцах на льду Оксана Домнина выразила мнение, что российские танцевальные дуэты смогут побороться за победу в финале Гран-при с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

«С Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно. Синицина и Кацалапов выступают на достаточно высоком уровне и могут рассчитывать на медали, в том числе золотые. Они уже прикатались друг к другу и стали состоявшейся парой, занимающей высокие места на мировом уровне. Ну и, конечно, сказалось то, что травмы теперь их обходят стороной. За счет этого Виктория и Никита стали стабильно побеждать в нынешнем сезоне. И сейчас можно надеяться, что они, как и Степанова с Букиным, смогут бороться за медали», — приводят слова Домниной «Известия».

Финал Гран-при в Турине пройдет с 5 по 8 декабря.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019