Чемпион мира Карлсен не сумел выйти в финал Grand Chess Tour

Француз Максим Вашье-Лаграв и китаец Дин Лижэнь сыграют в финале Grand Chess Tour в Лондоне. В полуфинале Максим встречался с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. По итогам партий в классические шахматы, в быстрые шахматы и на блице соперники не смогли выявить сильнейшего, и судьба противостояния решалась на тай-брейке. Первую партию выиграл француз, а во второй соперники разошлись миром.
Во втором полуфинале Дин Лижэнь сломил сопротивление Левона Ароняна. По итогам партий в классические шахматы была зафиксирована ничья. В рапиде сильнее оказался китаец. В блице одну партию выиграл Аронян, а вторая закончился ничьей.
Финал Grand Chess Tour в Лондоне проходит с 2 по 8 декабря по нокаут-системе. Каждый матч состоит из 2 классических, 2 быстрых и 4 блиц-партий. За победу в «классике» начисляется 6 очков, а за ничью — 3, в быстрых — соответственно 4 и 2, в блице — 2 и 1.
Финал и матч за третье место пройдут 6-8 декабря.
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