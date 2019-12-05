«Почему голая и кто снимал?» Новое фото Медведевой удивило болельщиков

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева вызвала недоумение у болельщиков новой фотографией, опубликованной в «Инстаграме». Спортсменка запечатлена у окна в полумраке.

«Канадский восход», — написала Медведева.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Не все болельщики оценили фотографию. В частности, один из подписчиков написал: «У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?». Фигуристка ответила: «Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени».

Ещё один болельщик спросил: «Жень, ты в одеялке или в шторе?».

На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. На этапе в Канаде она стала пятой и не попала в финал Гран-при.