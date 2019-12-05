«Почему голая и кто снимал?» Новое фото Медведевой удивило болельщиков
Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева вызвала недоумение у болельщиков новой фотографией, опубликованной в «Инстаграме». Спортсменка запечатлена у окна в полумраке.
«Канадский восход», — написала Медведева.
Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Не все болельщики оценили фотографию. В частности, один из подписчиков написал: «У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?». Фигуристка ответила: «Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени».
Ещё один болельщик спросил: «Жень, ты в одеялке или в шторе?».
На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. На этапе в Канаде она стала пятой и не попала в финал Гран-при.
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