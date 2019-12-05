Чемпион ОИ Захаров, пропустивший допинг-тесты, назвал свою главную ошибку

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров прокомментировал ситуацию с дисквалификацией на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов. Спортсмен не стал подавать апелляцию и объявил о завершении карьеры.

«Считаю, что главной моей ошибкой было то, что вовремя не вышел из пула тестирования. Нужно было сделать это, сделать всё как полагается, по процедуре. Не хотелось бы оправдываться, но после первой операции вообще всё встало с ног на голову, всё пошло не так. Одно цеплялось за другое, в итоге всё вышло из-под контроля, была цепочка разных непредвиденных обстоятельств, из-за которых появились эти флажки.



У меня и раньше были травмы, но эта, пожалуй, первая серьёзная, когда понадобилось оперировать колено. Разумеется, я переживал. Год отборочный, предолимпийский, многое стояло на кону… Перед операцией не думал, что точно придётся закончить. Настраивался на лучшее, но дальше всё пошло, мягко сказать, не так как хотелось.

Я действительно не принимал запрещённых веществ. И мне даже обидно, если у кого-то это вызывает сомнения. Я всегда был за чистый спорт. Чтобы прятаться, нужно чего-то бояться. Мне бояться и прятаться нечего. Я чистый спортсмен. Ко мне, кстати, когда в том же месяце после пропущенного допинг-теста пришли, взяли допинг-пробу, она была чистой… Но этот довод оказался на комиссии в FINA никому не нужен. У меня на руках были все документы о том, что и как, по какой причине всё это случилось, но в итоге результат и вердикт вы знаете.



Я рассказал, что пропуски пришлись на проблемы со здоровьем и вынужден был экстренно покинуть то место, которое прописал ранее. Меня выслушали. Я сказал, что они прекрасно знают — никаких запрещённых веществ я никогда не употреблял, и никогда не было у меня проблем со сдачей допинг-тестов, которые у нас берут очень и очень часто, но им на эти доводы было всё равно. Их интересовал вопрос пропуска тестов, за которые меня и наказали.



Я никогда никого не осуждал. Знаю, что обстоятельства бывают разные. Сам тоже, к сожалению, в такие попал. Нужно быть внимательнее, безусловно, но, считаю, что и сама система должна работать чётче. Если это может стоить кому-то карьеры, всё должно работать идеально, как часы. Её нужно оптимизировать. Когда мне звонил допинг-офицер, я заметил пропущенный звонок и начал перезванивать. Трубку не берут, смски писал — ответа нет. Сайт тоже периодически виснет.



В моей ситуации карьера шла к завершению, и, как я уже сказал, обстоятельства доказали, что вряд ли получилось бы вернуться. Но кто-то может оказаться в такой ситуации на пике карьеры. Да и я тоже сейчас не смогу работать в спорте полтора года, потому что буду отбывать отстранение", — цитирует Захарова РИА «Новости».

Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр-2012 в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках, 10-кратный чемпион Европы.