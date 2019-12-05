Финал Гран-при по фигурному катанию. Онлайн-трансляция 5 декабря

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров и взрослых. В первый день пройдут следующие соревнования, которые покажет сайт Первого канала.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия. Расписание трансляций. 5 декабря
17:25 мск — юноши, короткая программа (российские участники — Андрей Мозалев, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов).
18:30 — юниоры, спортивные пары, короткая программа (Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков).
19:45 — девушки, короткая программа (Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачёва, Виктория Васильева).
21:45 — спортивные пары, короткая программа (Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин).
22:05 — мужчины, короткая программа (Александр Самарин, Дмитрий Алиев).
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