Бутов — о ВФЛА: ситуация уже крайне критическая

Михаил Бутов, вышедший из состава президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики, оценил предложения РУСАДА, направленные на восстановление членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В частности, РУСАДА предложило создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА, а также выступило за отстранение от работы всего тренерского штаба сборной России.

«Я думаю, что неординарные шаги, которые не лежат на поверхности, сейчас крайне необходимы. Они были нужны давно. И любое предложение такого рода надо внимательно рассмотреть и всё рациональное из него, безусловно, брать. Другое дело, что нельзя руководствоваться революционной целесообразностью. Поэтому всё надо делать по закону и по имеющимся у нас в спорте правилам жизни.



Хорошо, мы всех убираем и смещаем. Это, наверное, в какой-то степени имеет право на существование. А дальше-то что делать будем? Вот этого не слышно уже давно. Я три года пытаюсь достучаться, пишу какие-то планы, проекты, записки и в результате, как вы знаете, вышел из состава президиума ВФЛА, потому что считаю: того, что я делаю, никто не слышит.



Я о другой стратегии действий начал говорить после Олимпиады 2016 года. Сейчас ситуация уже крайне критическая, и, конечно, какие-то шаги, позволяющие выходить из неё, необходимы. Но ещё раз повторю: с чем выходить, куда выходить – вот с этим надо определиться. Словосочетание „революционная целесообразность“ надо всегда вспоминать. Потому что можно, конечно, сделать всё, но для чего? Куда потом двигаться дальше?» — цитирует Бутова РИА «Новости».