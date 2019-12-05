Женская сборная России по гандболу победила хозяек чемпионата мира—2019

Женская сборная России по гандболу в четвёртом туре предварительного этапа чемпионата мира в Японии обыграла хозяек соревнований со счётом 33:23. В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Сень (8 мячей).



Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Предварительный этап. Группа D. Четвёртый тур. Кумамото, Япония

Россия — Япония — 33:23 (16:16)



В первом туре подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команды Китая — 26:11, во втором обыграли аргентинок — 35:22, а в третьем — разгромили ДР Конго (34:13). Завтра, 6 декабря, российские гандболистки сыграют с командой Швеции.

Россиянки досрочно обеспечили себе место в основном этапе соревнований. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. В турнире принимают участие 24 сборные. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.