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Женская сборная России по гандболу победила хозяек чемпионата мира—2019

Женская сборная России по гандболу победила хозяек чемпионата мира—2019
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу в четвёртом туре предварительного этапа чемпионата мира в Японии обыграла хозяек соревнований со счётом 33:23. В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Сень (8 мячей).

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Предварительный этап. Группа D. Четвёртый тур. Кумамото, Япония
Россия — Япония — 33:23 (16:16)

В первом туре подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команды Китая — 26:11, во втором обыграли аргентинок — 35:22, а в третьем — разгромили ДР Конго (34:13). Завтра, 6 декабря, российские гандболистки сыграют с командой Швеции.

Россиянки досрочно обеспечили себе место в основном этапе соревнований. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. В турнире принимают участие 24 сборные. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

ЧМ-2019 (ж). Группа D. 4-й тур
05 декабря 2019, четверг. 12:00 МСК
Япония
Окончен
23 : 33
Россия
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