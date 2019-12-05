Глава iNADO назвал Россию самым слабым звеном

Глава Института национальных антидопинговых агентств Майкл Аск призвал исполком ВАДА согласиться с рекомендациями комитета по соответствию в отношении России. Комитет, в частности, рекомендовал лишить сборную России возможности в течение четырёх лет выступать под своим флагом на крупных международных соревнованиях.
«iNADO настоятельно призывает исполнительный комитет ВАДА принять рекомендации комитета по соответствию ВАДА. Критически важно, что мы призываем ВАДА и все соответствующие стороны, подписавшие кодекс, использовать в полной мере свои полномочия в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и выполнять рекомендации с максимальной строгостью и безотлагательностью, когда рекомендации будут приняты РУСАДА или окончательно утверждены в CAS.
Глобальное антидопинговое движение настолько сильно, насколько сильно его самое слабое звено. Из бесспорных доказательств ясно, что Россия — самое слабое звено. Именно поэтому мы объединяемся, чтобы призвать всех членов исполкома ВАДА и входящих в его состав организаций и правительств делать то, что правильно, и защищать интересы чистых спортсменов во всём мире.
Это следует из впечатляющего раскрытия отделом разведки и расследований ВАДА и независимыми судебно-медицинскими экспертами эмпирических доказательств широкомасштабной манипуляции данными, которые были предоставлены ВАДА российскими властями. Шокирующие разоблачения последнего эпизода „российской саги“ и сам масштаб продолжающейся коррупции поражают. Результаты значительных удалений и изменений данных, предоставленных ВАДА, наряду с фабрикацией доказательств показывают, что Россия не научилась и не готова учиться на своих серьёзных проступках», — цитирует Аска РИА «Новости».
Заседание исполкома состоится 9 декабря.
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