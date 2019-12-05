Щербакова: меня учат, чтобы на льду не вылезала спокойная девочка

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о работе в группе Этери Тутберидзе и о своих сильных сторонах.
«Этери Георгиевна трудолюбивая, она ставит цели и добивается их. Наверное, она и нас этому учит. Я всё принимаю очень близко к сердцу. Я проживаю все эти радостные моменты, очень большие эмоции. Но также, бывает, расстраиваюсь по каким-то мелочам и могу расплакаться. На тренировках сама себя успокаиваю, настраиваюсь на то, что нужно идти и справиться.
Считаю, что я боец. На льду нужно проявлять характер, бороться за каждый элемент. Этому меня и тренеры учат, чтобы на льду не вылезала эта спокойная девочка. Да, я хрупкая, небольшая, но на льду стараюсь показывать всё как полноценная взрослая фигуристка. Для меня важно, чтобы видели это, а не просто — маленькая девочка вышла на лёд», — сказала Щербакова в интервью Олимпийскому каналу.
Щербакова примет участие в финале Гран-при по фигурному катанию, который стартует в Турине сегодня, 5 декабря.
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