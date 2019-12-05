Бестемьянова: конкуренция в группе Тутберидзе даёт вдвойне высокие результаты

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что мощное внутреннее соперничество в группе Этери Тутберидзе заставляет российских фигуристок только расти.



«Такая конкуренция порождает вдвойне высокие результаты, поэтому они настолько хороши. Это не впервые происходит, мы наблюдали подобное в разные времена и в разных видах фигурного катания. Так много сильных одногруппниц, конечно, не было никогда, но теперь это началось, и оттого девочки становятся только лучше. Заодно закаляется их нервная система», — цитирует Бестемьянову «РБК-Спорт».



Напомним, сегодня, 5 декабря, в Турине (Италия) стартует финал Гран-при. Россия на соревнованиях представлена 11 фигуристами. Ещё 14 представителей России выступят в финале юношеского Гран-при.