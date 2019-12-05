РУСАДА: в 2019 году выявлено больше нарушений антидопинговых правил, чем в 2018

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая раскрыла количество выявленных РУСАДА случаев возможного нарушения антидопинговых правил в 2019 году.
По словам Пахноцкой, за 11 месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений, чем за весь 2018 год — 179 против 146. Об этом Маргарита сообщила в комментарии ТАСС.
Как сообщила гендиректор агентства, в ноябре сотрудниками агентства было выявлено шесть случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в октябре — 8, в сентябре — 4, в августе — 10, в июле — 49.
Вчера, 4 декабря, стало известно, что РУСАДА предложило в полном составе отстранить тренеров сборной России по лёгкой атлетике с последующим замещением должностей на всех уровнях. Кроме того, агентство предложило отстранить национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов с последующей заменой их руководителей.
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