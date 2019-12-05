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Усачёва – вторая после короткой программы в финале юниорского Гран-при

Усачёва – вторая после короткой программы в финале юниорского Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились соревнования в короткой программе у девушек. Победу одержала представительница США Алиса Лью. Судьи оценили её прокат в 71,19 балла.

Россиянка Дарья Усачёва (70,15) показала второй результат. Ксения Синицина (69,40) стала третьей. Четвёртая — Камила Валиева (69,02). Россиянка Виктория Васильева перед произвольной программой расположилась на пятом месте.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)
Девушки. Короткая программа

1. Алиса Лью (США) – 71,19
2. Дарья Усачёва (Россия) – 70,15
3. Ксения Синицина (Россия) — 69,40
4. Камила Валиева (Россия) — 69,02
5. Виктория Васильева (Россия) — 68,07
6. Хаен Ли (Южная Корея) — 65,39.

Прямая трансляция финала Гран-при по фигурному катанию.

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