Усачёва – вторая после короткой программы в финале юниорского Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились соревнования в короткой программе у девушек. Победу одержала представительница США Алиса Лью. Судьи оценили её прокат в 71,19 балла.



Россиянка Дарья Усачёва (70,15) показала второй результат. Ксения Синицина (69,40) стала третьей. Четвёртая — Камила Валиева (69,02). Россиянка Виктория Васильева перед произвольной программой расположилась на пятом месте.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)

Девушки. Короткая программа



1. Алиса Лью (США) – 71,19

2. Дарья Усачёва (Россия) – 70,15

3. Ксения Синицина (Россия) — 69,40

4. Камила Валиева (Россия) — 69,02

5. Виктория Васильева (Россия) — 68,07

6. Хаен Ли (Южная Корея) — 65,39.



Прямая трансляция финала Гран-при по фигурному катанию.