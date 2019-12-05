Бестемьянова: у Загитовой будут шансы, если она откатает чисто, а молодёжь — нет

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы россиянок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в финале Гран-при по фигурному катанию, который сегодня стартовал в Турине (Италия).



«Щербакова ушла в тень? У меня не возникло ощущения, что кто-то списывает со счетов Аню. Так нельзя говорить. Она как прыгнет два четверных лутца в произвольной программе, и что с ней тогда делать? Сейчас вообще нет смысла гадать, кто выиграет. Они же не роботы, вся борьба впереди.



Про Загитову ни в коем случае нельзя забывать. Если она чисто откатается, а молодежь что-то посрывает, шансы точно будут», — цитирует Бестемьянову «РБК-Спорт».

Финал Гран-при продлится до 8 декабря. Россию на соревнованиях представляют 11 фигуристов. Ещё 14 представителей России выступят в финале юношеского Гран-при.