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Бестемьянова: у Загитовой будут шансы, если она откатает чисто, а молодёжь — нет

Бестемьянова: у Загитовой будут шансы, если она откатает чисто, а молодёжь — нет
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы россиянок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в финале Гран-при по фигурному катанию, который сегодня стартовал в Турине (Италия).

«Щербакова ушла в тень? У меня не возникло ощущения, что кто-то списывает со счетов Аню. Так нельзя говорить. Она как прыгнет два четверных лутца в произвольной программе, и что с ней тогда делать? Сейчас вообще нет смысла гадать, кто выиграет. Они же не роботы, вся борьба впереди.

Про Загитову ни в коем случае нельзя забывать. Если она чисто откатается, а молодежь что-то посрывает, шансы точно будут», — цитирует Бестемьянову «РБК-Спорт».

Финал Гран-при продлится до 8 декабря. Россию на соревнованиях представляют 11 фигуристов. Ещё 14 представителей России выступят в финале юношеского Гран-при.

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