Российский пловец Вековищев завоевал две медали на чемпионате Европы

Россиянин Михаил Вековищев стал серебряным призёром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Глазго (Шотландия). 21-летний уроженец Обнинска уступил лишь немцу Мариусу Кушу на дистанции 100 метров баттерфляем.



Чемпионат Европы. Глазго. Баттерфляй. 100 метров.



1. Мариус Куш (Германия) — 49,06

2. Михаил Вековищев (Россия) — 49,53

3. Марцин Чеслак (Польша) — 49,75



Эта медаль стала не последней для Вековищева в сегодняшнем соревновательном дне. На дистанции 200 метров вольным стилем Михаил стал третьим, уступив британцу Данкану Скотту и литовцу Данасу Рапшису.



Чемпионат Европы. Глазго. Вольный стиль. 200 метров.



1. Данас Рапшис (Литва) — 1.41,12

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.41,42

3. Михаил Вековищев (Россия) — 1.41,52.