Российский пловец Вековищев завоевал две медали на чемпионате Европы
Россиянин Михаил Вековищев стал серебряным призёром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Глазго (Шотландия). 21-летний уроженец Обнинска уступил лишь немцу Мариусу Кушу на дистанции 100 метров баттерфляем.
Чемпионат Европы. Глазго. Баттерфляй. 100 метров.
1. Мариус Куш (Германия) — 49,06
2. Михаил Вековищев (Россия) — 49,53
3. Марцин Чеслак (Польша) — 49,75
Эта медаль стала не последней для Вековищева в сегодняшнем соревновательном дне. На дистанции 200 метров вольным стилем Михаил стал третьим, уступив британцу Данкану Скотту и литовцу Данасу Рапшису.
Чемпионат Европы. Глазго. Вольный стиль. 200 метров.
1. Данас Рапшис (Литва) — 1.41,12
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.41,42
3. Михаил Вековищев (Россия) — 1.41,52.
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