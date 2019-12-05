Россиянка Каменева — серебяный призёр чемпионата Европы по плаванию

Российская пловчиха Мария Каменева добыла серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. 20-летняя уроженка Оренбурга на дистанции 100 метров на спине уступила лишь Кире Тауссайнт из Нидерландов. Бронзовая медаль соревнований досталась Джорджии Дэвис из Великобритании.



Чемпионат Европы. Глазго. Спина. 100 метров



1. Кира Тауссайнт (Нидерланды) — 55,71

2. Мария Каменева (Россия) — 56,10

3. Джорджия Дэвис (Великобритания) — 56,73.



Ранее на соревнованиях в Глазго две медали завоевал россиянин Михаил Вековищев — на дистанции 100 метров баттерфляем он стал вторым, а в заплыве на 200 метров вольным стилем показал третье время.

Чемпионат Европы проходит в период с 4 по 8 декабря.