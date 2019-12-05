Козловский: думаю, у Роналду есть дела поважнее, чем поход на фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, что хотел бы видеть на трибунах во время финала Гран-при в Турине футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Задумывался ли о том, что Роналду живет здесь совсем рядом? Да, мы с ним созванивались недавно. Конечно, хотелось бы, чтобы такой человек пришёл на финал Гран-при. У Международного союза конькобежцев (ISU) сразу бы увеличилось число подписчиков в соцсетях. Но, думаю, у Роналду есть дела поважнее», — приводит слова Козловского «Газета.Ru».



Лучший результат в короткой программе в финале Гран-при среди спортивных пар показали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Вторыми стали Бойкова и Козловский. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — на третьем месте.

Бойкова и Козловский стали вторыми в короткой программе в финале Гран-при