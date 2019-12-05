Морозов — о мировом рекорде: приятнее самого рекорда то, что отобрали его у США

Российский пловец Владимир Морозов поделился эмоциями после обновления мирового рекорда в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием.



«Приятнее отобрать рекорд мира у американцев, чем собственно рекорд. Здесь ещё из личных дистанций поплыву 50 и 100 метров кролем. Вернулся Флоран Маноду, без него на 50 метров кролем тут бы конкуренции почти не было. Можно сказать, скучал по нему. Рад, что он здесь», — цитирует Морозова «Р-Спорт».



Напомним, Мария Каменева, Арина Суркова, Климент Колесников и Владимир Морозов завоевали золотые медали чемпионата Европы на короткой воде в Глазго, обновив мировой рекорд в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием. Предыдущий мировой рекорд принадлежал сборной США.

Сборная России по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы