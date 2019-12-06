Американец Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвёртый

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились соревнования в короткой программе у мужчин. Победу одержал представитель США Нэйтан Чен. Судьи оценили его прокат в 110,38 балла.
Второй результат показал японец Юдзуру Ханю (97,43). Третьим стал француз Кевин Аймоз (96,71).
Россияне Дмитрий Алиев (88,78) и Александр Самарин (81,32) заняли четвёртое и пятое места соответственно.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Мужчины. Короткая программа.
1. Нэйтан Чен (США) -110,38.
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71.
4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78.
5. Александр Самарин (Россия) – 81,32.
6. Цзинь Боян (Китай) – 80,67.
7 декабря мужчины выступят с произвольными программами.
В 2018 году победителем финала Гран-при стал американец Нэйтан Чен. Второе место занял японец Сёма Уно. Тройку призёров замкнул представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван. Россиянин Сергей Воронов продемонстрировал шестой результат.
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