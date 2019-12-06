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Американец Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвёртый

Американец Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвёртый
Другие / Фигурное катание 0

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились соревнования в короткой программе у мужчин. Победу одержал представитель США Нэйтан Чен. Судьи оценили его прокат в 110,38 балла.

Второй результат показал японец Юдзуру Ханю (97,43). Третьим стал француз Кевин Аймоз (96,71).
Россияне Дмитрий Алиев (88,78) и Александр Самарин (81,32) заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Мужчины. Короткая программа.

1. Нэйтан Чен (США) -110,38.
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71.
4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78.
5. Александр Самарин (Россия) – 81,32.
6. Цзинь Боян (Китай) – 80,67.

7 декабря мужчины выступят с произвольными программами.

В 2018 году победителем финала Гран-при стал американец Нэйтан Чен. Второе место занял японец Сёма Уно. Тройку призёров замкнул представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван. Россиянин Сергей Воронов продемонстрировал шестой результат.

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