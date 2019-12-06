Определился соперник казанского «Зенита» в полуфинале клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по волейболу в Бетине (Бразилия) завершился групповой этап. В заключительном матче бразильский «Сада Крузейро» обыграл катарский «Аль-Райян» со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:17). Первое место на предварительном этапе занял итальянский клуб «Любе Чивитанова» (2 победы, 7 очков), второе — «Сада Крузейро» (2 победы, 6 очков), третье — казанский «Зенит» (2 победы, 5 очков), четвёртое — «Аль-Райян» (0 побед и очков).

В полуфинале «Зенит» сыграет с «Сада Крузейро», а «Любе Чивитанова» — с «Аль-Райяном». Встречи состоятся завтра, 7 декабря.

На групповом этапе подопечные Владимира Алекно проиграли бразильскому клубу со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 22:25).

В 2018 году победителем этих соревнований стал итальянский «Трентино».