Определился соперник казанского «Зенита» в полуфинале клубного чемпионата мира
На клубном чемпионате мира по волейболу в Бетине (Бразилия) завершился групповой этап. В заключительном матче бразильский «Сада Крузейро» обыграл катарский «Аль-Райян» со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:17). Первое место на предварительном этапе занял итальянский клуб «Любе Чивитанова» (2 победы, 7 очков), второе — «Сада Крузейро» (2 победы, 6 очков), третье — казанский «Зенит» (2 победы, 5 очков), четвёртое — «Аль-Райян» (0 побед и очков).
В полуфинале «Зенит» сыграет с «Сада Крузейро», а «Любе Чивитанова» — с «Аль-Райяном». Встречи состоятся завтра, 7 декабря.
На групповом этапе подопечные Владимира Алекно проиграли бразильскому клубу со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 22:25).
В 2018 году победителем этих соревнований стал итальянский «Трентино».
«Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по волейболу
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