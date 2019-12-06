Самарин: прокат был совсем неудачным

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Гран-при Турина.

«Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным. Не хочу искать оправдания. Мы не будем упрощать ничего, будем продолжать накатывать такой набор, добиваться чистоты исполнения.

Как проведу выходной день? Чтобы отвлечься, может, схожу погуляю. Надо перезагрузить голову» — цитирует Самарина «Р-Спорт».

Александр Самарин набрал 81,32 балла и занимает 5-е место. Фигурист допустил ошибки в исполнении четверного лутца и флипа в короткой программе финала Гран-при.

7 декабря мужчины выступят с произвольными программами.