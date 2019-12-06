Дочь российского режиссёра Худякова выступит за сборную США на ЧМ по танцам

Антонина Худякова, дочь российского режиссёра и клипмейкера Павла Худякова, вошла в состав сборной США на чемпионат мира по бальным танцам.

«Для нас огромная честь стать частью национальной сборной Соединённых Штатов Америки и представлять США на чемпионате мира. Столько эмоций. Даже не знаю, что писать. Мы счастливы. Спасибо», — написала Худякова.

Пост доступен в «инстаграме» Антонины Худяковой.

На вопрос о том, почему Худякова не выступает за Россию, девушка ответила: «Я живу в Америке. Мои педагоги отсюда. Я не танцевала чемпионат России. Его не выигрывала. И не могу ехать на мир от России. Представлять Россию можно. Но надо летать постоянно на турниры в Россию. Это невозможно. Только если не учиться нигде».

Также Антонина призналась, что у неё два гражданства.