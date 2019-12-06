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Дочь российского режиссёра Худякова выступит за сборную США на ЧМ по танцам

Дочь российского режиссёра Худякова выступит за сб
Дочь российского режиссёра Худякова выступит за сборную США на ЧМ по танцам
Другие / Прочие виды спорта 0

Антонина Худякова, дочь российского режиссёра и клипмейкера Павла Худякова, вошла в состав сборной США на чемпионат мира по бальным танцам.

«Для нас огромная честь стать частью национальной сборной Соединённых Штатов Америки и представлять США на чемпионате мира. Столько эмоций. Даже не знаю, что писать. Мы счастливы. Спасибо», — написала Худякова.

Пост доступен в «инстаграме» Антонины Худяковой.

На вопрос о том, почему Худякова не выступает за Россию, девушка ответила: «Я живу в Америке. Мои педагоги отсюда. Я не танцевала чемпионат России. Его не выигрывала. И не могу ехать на мир от России. Представлять Россию можно. Но надо летать постоянно на турниры в Россию. Это невозможно. Только если не учиться нигде».

Также Антонина призналась, что у неё два гражданства.

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