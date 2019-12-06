Эксперт пояснил удаление данных из базы Московской лаборатории

Ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА), глава группы независимых российских экспертов Виктор Блажеев раскрыл причины удаления данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Факт манипуляций с базой данных лаборатории может повлечь за собой отстранение российских спортсменов от международных соревнований.



«ВАДА упускает одну важную деталь: база данных Московской лаборатории — рабочая база, туда периодически вносились изменения, её периодически чистили от нагромождения ненужных файлов, их систематизировали.



Делается акцент на конце 2018 года и начале 2019-го. Но если посмотреть, такие входы были постоянно.



Также говорится о полном обнулении и уничтожении определённых данных на определённом диске. При этом мы видим, что работа длилась 17 секунд, а за такое время невозможно полностью всё обнулить. Это понятно даже мне, не айтишнику.



Зачем данные менялись в принципе? Для поддержания системы в рабочем состоянии её необходимо периодически систематизировать, убирать копии, которые появляются. Это абсолютно нормальный процесс, поскольку база является рабочей», — цитирует Блажеева ТАСС.

Эксперты: Московская лаборатория на протяжении 3 лет администрировалась из США