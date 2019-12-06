Клишина: американцы ещё верят, что в России медведи по улицам ходят

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина, с 2013 году проживающая и тренирующаяся в США, рассказала, с какими стереотипами о России сталкивалась за океаном.
«Помню один случай. Шла как-то на тренировку, опаздывала. Тут какой-то молодой человек меня заметил, хотел познакомиться. Он заговорил, я что-то ответила. А у меня же акцент. Ну он спросил, из какой я страны. Я сказала, что из России. Тогда он спросил, откуда именно. Я не стала уточнять, что из Твери, потому что это слишком долго объяснять. Сказала, что десять лет прожила в Москве. А он на меня так посмотрел удивленно и говорит: «Москва — это же город, а вокруг — пустота!» Будто у нас ничего, кроме Москвы, нет.
Он потом ещё попросил мой номер, говорит, встретимся, сходим куда-нибудь. Понятно, что после его слов о России я уже не хотела с ним общаться. С интеллектом у него проблемы, видимо. Что медведи в России по улицам ходят, тоже говорят. Некоторые здесь в это ещё верят", — цитирует Клишину «Лента».
Дарья также сравнила тренировки в России и США.
«Начнём с того, что в России можно тренироваться бесплатно. Если ты в сборной, то можешь рассчитывать практически на полное государственное обеспечение. Не нужно платить тренеру, не нужно платить за пользование спортивными объектами, за поездки на сборы, помощь врачей и массажистов. По сути, тратишься только в личных целях. Ну или если хочешь к своему врачу пойти, а в сборной тебя что-то не устраивает, это тоже за свой счёт. В Америке же ты за всё платишь сам. Да и в целом жизнь в США дороже», — сказала легкоатлетка.
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