Финал Гран-при по фигурному катанию. Онлайн-трансляция 6 декабря

В Турине (Италия) продолжается финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров и взрослых. Сегодня, 6 декабря, пройдут следующие соревнования, которые покажет сайт Первого канала.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия. Расписание трансляций. 6 декабря

16:55 мск — юниоры, танцевальные пары, ритм-танец (российские участники — Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин).

18:15 — девушки, произвольная программа (Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачёва, Виктория Васильева).

20:25 — танцевальные пары, ритм-танец (Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин).

21:45 — женщины, короткая программа (Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова).

22:50 — спортивные пары, произвольная программа (Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин).

Прямой эфир финала Гран-при на Первом канале.