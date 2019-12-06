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Алишер Усманов введён в Зал славы отечественного фехтования

Алишер Усманов введён в Зал славы отечественного фехтования
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов был принят в Зал славы отечественного фехтования. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.

Решение о вводе новых лауреатов было принято на заседании бюро исполкома Федерации фехтования России, которое прошло 4 декабря в Москве. Помимо Усманова в Зал славы также были приняты Лев Сайчук (номинация «Тренер»), Яков Рыльский, Татьяна Самусенко и Виктор Сидяк (все – номинация «Спортсмен»). Сам Усманов попал в список в номинации Fencing Family.

Зал славы отечественного фехтования представляет собой виртуальный музей, созданный для сохранения истории нашего вида спорта и как дань уважения тем, кто внёс выдающийся вклад в продвижение и развитие фехтования в СССР и в России.

В следующий раз процедура ввода новых лауреатов в Зал славы состоится в конце 2020 года.

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