ВФЛА передала в Минспорт дорожную карту по устранению допинговых нарушений

Всероссийская федерация лёгкой атлетики передала в Министерство спорта России вариант дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил, а также свои комментарии по документу Российского антидопингового агентства «Перечень антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению ВФЛА в правах», сообщает официальный сайт организации.
Антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов.
В середине ноября независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.
22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.
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