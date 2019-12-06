ВФЛА передала в Минспорт дорожную карту по устранению допинговых нарушений

Всероссийская федерация лёгкой атлетики передала в Министерство спорта России вариант дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил, а также свои комментарии по документу Российского антидопингового агентства «Перечень антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению ВФЛА в правах», сообщает официальный сайт организации.

Антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов.

В середине ноября независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.



22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.