Легкоатлетка Клишина: какая же я предательница?

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, как восприняла ситуацию, когда она стала единственной российской легкоатлеткой, получившей допуск на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

«Это было тяжёлое время. Если честно, я бы не хотела пережить это снова. Некоторые люди называли меня предательницей. Но какая же я предательница, если я представляю Россию? Когда вся сборная в нейтральном статусе оказалась, никто спортсменов предателями не называл. Я старалась не обращать внимания, но это не очень получалось. Конечно, читала новости. А если кто и угрожал, то только на словах.

Мне вообще кажется, что сейчас мы в самой тяжёлой ситуации за всё время. С 2015 года, когда всё это началось. Теперь грозятся отстранить вообще всех атлетов, все виды спорта. В нашей стране должна быть лицензированная лаборатория, но вы видите, что с ней происходит. Сейчас ведь у российских спортсменов даже нет возможности подать заявку на нейтральный статус. Да, мне не приходится, как остальным ребятам, делать это каждые полгода. Но я ведь переживаю за них, так что ждём очередного заседания. Конечно, я не верю, что все санкции снимут разом. Но мы все надеемся, что это наконец закончится», — цитирует Клишину «Лента».