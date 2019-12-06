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Финал Гран-при по фигурному катанию. Прямой эфир 6 декабря

Финал Гран-при по фигурному катанию. Прямой эфир 6 декабря
Другие / Фигурное катание 0

Вчера, 5 декабря, в Турине (Италия) стартовал финал юниорского и взрослого Гран-при по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований второго дня турнира.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия. Расписание трансляций на сайте Первого канала. 6 декабря
16:55 мск — юниоры, танцевальные пары, ритм-танец (российские участники — Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин).
18:15 — девушки, произвольная программа (Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачёва, Виктория Васильева).
20:25 — танцевальные пары, ритм-танец (Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин).
21:45 — женщины, короткая программа (Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова).
22:50 — спортивные пары, произвольная программа (Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин).

Прямой эфир финала Гран-при по фигурному катанию 2019 года.

Финал Гран-при по фигурному катанию. Женщины. Даёшь российский пьедестал! LIVE
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