Ленин победил на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Россиянин Никита Ленин завоевал золотую медаль в соревнованиях на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио (Япония).



Выступая в возрастной категории до 21 года, в финале Ленин получил от судей оценку 35,400 балла. Серебряная медаль досталась другому россиянину Алексею Светлишникову (35,100 балла), третьим стал британец Денджамин Гудолл (34,800 балла).



Прыжки на батуте. Акробатическая дорожка. Чемпионат мира. Финал



1. Никита Ленин (Россия) — 35,400

2. Алексей Светлишников (Россия) — 35,100

3. Бенджамин Гудолл (Великобритания) — 34,800.

Ранее стало известно, что сборная России выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с этим успехом.